Kars’ta AK Parti Milletvekillerinin Cumhur İttifakı adayına destek çalışmaları sürdürüyor

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Cumhur İttifakı adayı Çetin nazik'e destek istedi.

31 Mart yerel seçim için destek çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, ve Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik ile birlikte Faikbey Caddesi esnafı ziyaret ederek Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'e destek istedi.

Faikbey Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri Arslan ve Kılıç, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı Adayı Çetin Nazik'in Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Kars'ın sorunlarının tek tek çözüleceğini belirttiler.

Çetin Nazik'e esnaf ve vatandaşlardan destek isteyen milletvekili Ahmet Arslan, "31 Mart seçimlerinin galibin inşallah Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik olacak. 31 Mart'tan sonra yeni belediye başkanı ile hızla kentin sorunlarını çözmeye başlayacağız. El birliği ile Kars'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Sizlerin de desteğiyle Kars'ta peş peşe projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Kars'ta Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin aldığı karar ile seçime Cumhur İttifakı adayı ile gireceklerini ifade ede Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Kars'ın sorunlarını biliyor. Çözüm noktalarını biliyoruz. Hep birlikte Kars için çalışacağız. Sizlerinde desteği ile daha güçlü geleceğiz, sesimiz daha güçlü çıkacak. Cumhur İttifakı belediyesi ile Karslıları çok güzel günler bekliyor" diye konuştu.

Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç'a verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, "Milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla birlikte esnafımızı ziyaret ettik. Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların isteklerini dinledik. Zaten sorunları biliyoruz. Sorunlarla ilgili bir takım plan ve projelerimiz var. İnşallah hep birlikte Kars'ı yaşanılabilir, modern bir kent yapacağız" şeklinde konuştu.

Faikbey Caddesi esnafını tek tek gezen Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, hükümetin desteği ile Cumhur İttifakı belediyesinin Kars için önemli projelere imza atacağını belirterek Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik için vatandaşlardan destek istedi.

Kaynak: İHA