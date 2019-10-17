Kars’ta amatör sporculara malzeme desteği

Kars'ta, "Haydi Gençler Spora Projesi" kapsamında amatör sporculara spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, amatör sporculara toplam 25 bin lira değerinde çeşitli spor malzeme verilirken, protokol üyeleri sporcularla birlikte asker selamı vererek Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek verdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Gençlik Hizmetleri Müdür Vekili Ayhan Yüreğir yaptı.

Yüreğir, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Haydi Gençler Spora Projesi adı altında düzenlenen projenin amacı ilimiz ve ilçelerimizde ikamet eden vatandaşlarımıza rahat ve uygun şartlarda spor yapabilme imkanlarını sunmaktır. Yetenekli çocukların belirlenmesi ile onların korunmaları ve düzenli bir spor eğitimi ile geliştirilmeleri ve çok yönlü eğitimlerinde devlet desteğinin sağlanması, sporun gelişimi ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençler tarafından tanınması onların fiziksel aktivitesinin geliştirilmesi ve her kesimden birey için sporun lüks değil sağlıklı bir yaşam için zorunluluk olduğunu vurgulamak, bunu eğlenceli ve çekici bir hale getirmenin yollarını sağlamaktır. Yine spor aracılığı ile sevgi, dostluk ve barış duygularını pekiştirmek, toplumda spor bilinci oluşturmak, çocuk ve gençlerimizi alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bu proje ile yaşadığımız toplumu oluşturan bireylerin yaşam kalitelerini geliştirmeye yönelik olarak sağlık için harekete geçmeleri konusunda farkındalık oluşturmak temel hedeflerimizdendir" dedi.

Daha sonra söz alan Vali Türker Öksüz, devlet olarak, aileler olarak, eğitici ve öğreticiler olarak geleceğin teminatı çocukları, hayata hazırlarken gençlerin sadece akademik anlamda kendilerini yetiştirmelerini değil, beraberinde sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerde yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını istediklerini söyledi.

Vali Öksüz, "Biliyoruz ki spor, bireyin hem beden açısından, hem de ruh açısından sağlıklı olmasına katkı sunar. Sportif faaliyetler, çocuklarımızın hem hayat başarısını, hem yetenek ve becerilerini geliştirmesini sağlayan, hem de akademik anlamda başarıyı da destekleyen faaliyetlerdir. Bizler, sporcularımızın başarılarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak, altyapılarını güçlendirerek daha uygun şartlarda, daha uygun ortamlarda spor yapmalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bağlamda; bugün bizler için çok değerli olan sporcularımızın malzeme ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak üzere bir aradayız. İlimizin bulunduğu coğrafi konum itibariyle gençlerimizin spora çok yatkın olduklarını ve özellikle bazı branşlarda çok başarılı olduklarını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları başarıları görüyor ve gururla izliyoruz. Nitekim özellikle boks, atletizm, güreş ve kayak gibi branşlarda Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarılı olan, dereceye giren gençlerimizin olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir" diye konuştu.

İnanıyorum ki, sizlerin içerisinden Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında şanlı al bayrağımızı en yükseklere, daha yükseğe çıkaracak, İstiklal Marşımızı en başta çaldıracak başarılı ve şampiyon sporcular çıkacaktır diyen Öksüz, "Sporda yılgınlık diye bir şey olmamalı. Başarma azmiyle hareket eden ve o azimle çalışan sporcuların mutlaka başarılı olduklarını hepimiz güzel örnekleriyle izliyor ve görüyoruz. İnanıyorum ki başarma azmiyle çalışan bütün sporcularımız, bütün gençlerimiz ileride istedikleri hedeflere ulaşacak, Türk sporuna, ilimiz sporuna büyük katkılar sağlayacaklardır. Bugün siz değerli sporcularımıza yapacağımız bu malzeme desteğiyle daha başarılı sporcular yetiştireceğimizi, başarılarımızı katlayacağımızı temenni ediyorum. Bu malzemelerin temin edilmesinde ve sporcu yetiştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu malzemelerin amacı doğrultusunda kullanılmasını, sizlere faydalı olmasını diliyor, hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sporcuların malzemelerini verdi. Protokol üyeleri daha sonra sporcularla birlikte Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Kars'ta çeşitli branşlarda sporculara piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan spor malzemeleri verildi. Malzemelerin temin alımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince yapıldı.

Kaynak: İHA