Kars’ta araçlarda sigara uygulaması

Kars'ta polis ekiplerince yapılan "Dumansız Araç Uygulaması'nda araçlarında sigara içen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Türkiye genelinde eş zamanlı olarak karayollarında seyir halinde bulunan araç sürücüleri ile taksiler dahil toplu taşıma araçlarında bulunan yolcuların tütün ürünleri kullanmasının men edilmesi amacıyla "Dumansız Araç Uygulaması (2019-1)" Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Kars merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalar da, 370 kişi sorgulandı, 7 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 39.maddesine göre cezai işlem uygulandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA