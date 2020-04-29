İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kars'ta Aşağı Damlapınar köyü karantinaya alındı

Kars'ta Aşağı Damlapınar köyü karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy karantinaya alındı.Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında Selim'e bağlı Aşağı Damlapınar köyünün bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.Açıklamada,...

Kars'ta Aşağı Damlapınar köyü karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında Selim'e bağlı Aşağı Damlapınar köyünün bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT