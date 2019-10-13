Kars’ta “Aşık Şenlik Festivali’nin moderatörlüğü Salih Şahin yaptı

Dünya Karapapaklar Birliği'nin (KARPAT) Kars'ta bu yıl 2'incisini düzenlendiği "2. Uluslararası Kars Aşık Şenlik Festivali'nin moderatörlüğü yapan Kısa adı KOTODER olan Kars Oyunları Türküleri ve Ozanları Derneği Başkanı Salih Şahin, geceye damgasını vurdu.

Yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 20'ya yakın aşığın katıldığı gecenin açışlında konuşan Şahin, Aşık Şenlik'in ve aşıklık geleneğinin gelecek nesillere taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

KOTODER Başkanı Salih Şahin, "Bugün aşıklarımızın bir araya gelmesi ve Aşık Şenlik'in Bayramı, Aşık şenlik büyük bir ozandı. Büyük bir kahramandı. Bir askerdi, bugün ki durumlara göre bir ozanın aşıklık ruhunda kahramanlık olması, bizlere yol göstermesi çok çok önemliydi. Aşık Şenlik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Aşıklık geleneğinin gelecek nesillere doğru bilgilerle, doğru ezgilerle taşınması gerektiğine inanıyorum. "2. Uluslararası Kars Aşık Şenlik Festivali'nin düzenlenmesinde büyük katkıları olan KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kars Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Aşık şenlik Festivali'nin moderatörlüğünü yapan Salih Şahin, daha sonra aşıkları tek tek sahneye davet etti. Programa katılan aşıklar söyledikleri türkülerle salonu dolduranları coşturdu.

Kaynak: İHA