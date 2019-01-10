Kars’ta bir kişi donmaktan son anda kurtuldu

Kars'ta otomobiliyle köyüne giden bir kişi yoğun kar yağışı ve tipide otomobili kara saplandı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan vatandaş son anda donmaktan kurtarıldı.

Kars'ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'tan Melikköyü'ne seyir halinde otomobil, Kars'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Melikköyü yolunda kara saplandı. Bir türlü otomobilini saplandığı yerden çıkaramayan sürücü İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

İl Özel İdaresi Merkez Karla Mücadele ekibi bölgeye bir rotatif gönderdi. Yaklaşık 2 saat aracında mahsur kalan sürücü, son anda bölgeye rotatip ve ekiplerin gelmesiyle son anda donmaktan kurtarıldı. Aracından inmeyen ve ismini söylemeyen sürücü rotatifin yolu açmasıyla, Özel İdare ekiplerin yardımıyla kaldığı yerden kurtarıldı. Sürücü köye gitmekten vazgeçerek tekrar Kars'a döndü.

Yoğun bit tipi olduğuna dikkat çeken Mehmet Bulut, "Tipiden dolayı araçlar çalışmadı. Kendi imkanlarımızla ulaştıksa da bir şey yapamadık. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye ulaşınca bun insanları kurtardılar. Allah razı olsun. Donmak üzereyken yani gerçekten çok soğuk vardı. Yoğun bir tipi vardı. Bizde müdahale edemiyorduk. Özel İdare ekipleri ulaşarak bunları kurtardılar. Çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Kars'ta etkili olan kar ve tipiden 95 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi'ne ait karla mücadele ekipleri geç saatlere kadar köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Açılan köy ylları kısa süre sonra yeniden ulaşıma kapanıyor.

Kaynak: İHA