Bakan Soylu: DEAŞ'ın sözde emiri Ayasofya'ya saldırı hazırlığındaydıPremier Lig ne zaman başlıyor? İngiltere Premier Lig 2020-2021 fikstürüÇoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandıYasemin Özilhan hamile mi? İşte sevenlerine müjdeli haber!Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kişiler mutlaka aşı yaptırmalıÇin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaçta bitiyor?Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdıİtalya Serie A ne zaman başlıyor? Serie A 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?İhracata yönelik devlet yardımı işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Virüs yayılıyor: Kars'ta bir köy daha karantina altına alındı

Virüs yayılıyor: Kars'ta bir köy daha karantina altına alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, vaka sayılarının arttığı gerekçesiyle Kars'ın Arpaçayır ilçesinde bulunan Yalınçayır Köyü karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken karantina uygulamasının 14 gün süreceği bildirildi.

Virüs yayılıyor: Kars'ta bir köy daha karantina altına alındı

Kars Valiliği yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, Arpaçayır'a bağlı Yalınçayır Köyünün karantina altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay’a bağlı Yalınçayır Köyü karantinaya alınmıştır. Yerleşim birimine giriş ve çıkışlar durduruldu." ifadeleri kullanılırken köy giriş ve çıkışına konuşlandırılan jandarma görevlilerinin denetimde bulunduğu, köye giriş ve çıkışlara izin verilmediği öğrenildi. 

Kars'ta bir köy daha karantina altına alındı

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT