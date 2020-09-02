Virüs yayılıyor: Kars'ta bir köy daha karantina altına alındı

Kars Valiliği yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, Arpaçayır'a bağlı Yalınçayır Köyünün karantina altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay’a bağlı Yalınçayır Köyü karantinaya alınmıştır. Yerleşim birimine giriş ve çıkışlar durduruldu." ifadeleri kullanılırken köy giriş ve çıkışına konuşlandırılan jandarma görevlilerinin denetimde bulunduğu, köye giriş ve çıkışlara izin verilmediği öğrenildi.