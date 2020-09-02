Virüs yayılıyor: Kars'ta bir köy daha karantina altına alındı
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, vaka sayılarının arttığı gerekçesiyle Kars'ın Arpaçayır ilçesinde bulunan Yalınçayır Köyü karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken karantina uygulamasının 14 gün süreceği bildirildi.
Kars Valiliği yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, Arpaçayır'a bağlı Yalınçayır Köyünün karantina altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay’a bağlı Yalınçayır Köyü karantinaya alınmıştır. Yerleşim birimine giriş ve çıkışlar durduruldu." ifadeleri kullanılırken köy giriş ve çıkışına konuşlandırılan jandarma görevlilerinin denetimde bulunduğu, köye giriş ve çıkışlara izin verilmediği öğrenildi.
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay İlçesi Yalınçayır Köyü 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur.— T.C. Kars Valiliği (@KarsValiligi) August 31, 2020
⚠️MASKE
⚠️MESAFE
⚠️TEMİZLİK pic.twitter.com/iYjGexqmMt