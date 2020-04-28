İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Kars'ta bir köy karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köyde daha karantina uygulanmaya başlandı.Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Arslanizi köyünün bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.Açıklamada,...

Kars'ta bir köy karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köyde daha karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Arslanizi köyünün bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT