Kars’ta, “Daha İyi Bir Dünya için Evlilik Eğitimi” projesi

Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Çekya ve Letonya'dan gelen 36 genç, Kars'ta "Marriage Education for a Better World", "Daha İyi Bir Dünya için Evlilik Eğitimi" adlı proje kapsamında Kars Belediyesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteği ile etkinlikler yürütüyor.

proje koordinatörleri Sefa Sevindik ve Emre Dökmetaş önderliğinde "Marriage Education for a Better World", "Daha İyi Bir Dünya için Evlilik Eğitimi" projesi çerçevesinde bir araya gelen gençler, evlilik sırasında yaşanabilecek problemleri öngörerek bu problemlere yönelik çözümler üretmeye ve erken yaşta evliliğin getirdiği sorumluluklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetler yürüterek proje içerisinde yer alan katılımcılardan başlayarak yerel, ulusal ve uluslararası çapta, bu konudaki farkındalığı arttırmak istiyor

Çocuklarla, ailelerle ve evlilik çağına gelmiş gençlerle, evlilik sırasında yaşanabilecek problemleri önlemeye yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, daha güçlü bir toplum için aile ve evlilik kavramını güçlendirmek adına fikir alışverişi yapıyorlar ve bu kapsamda interaktif oyunlar, kısa film gösterileri, sunumlar, gezi gibi etkinlikler gerçekleştirmelerinin yanında değerlendirme testleri uygulayıp kurumlara ziyaretlerde bulunuyorlar.

Yaratılmaya çalışan bu etkilerin yanında projeye 5 farklı ülkeden gelen katılımcıların ve yerel halkın kültürlerarası etkileşimini arttırmak amacıyla da katılımcı ülkelerin yemeklerinin, müziklerinin ve danslarının tanıtıldığı kültür geceleri, Kars'ta bulunan turistik bölgelere geziler düzenleyip yabancı dillerini geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: İHA