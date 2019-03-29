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  3. Kars’ta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele devam ediyor

Kars’ta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Kars İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.

Kars’ta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Kars İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce İl Müftülüğü'nde görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen seminerde kentin mevcut durumundan ve il genelinde bu kapsamda yapılan çalışmalar anlatıldı.

Yetkililerce İl Müftülüğü, "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Kars İl Eylem Planı çerçevesinde üstleneceği sorumluluklar hakkında bilgilendirildi.

Kars’ta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele devam ediyor

Kars’ta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele devam ediyor

Kaynak: İHA

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