İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Kars’ta Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

Kars’ta Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Kars’ta Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından Faikbey Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan taraftarlar gece geç saatlere kadar galibiyetin coşkusunu yaşadı.

Kars’ta Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

Kars’ta Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT