Kars’ta genç kızın ölümüyle ilgili anne ve iki ağabeyi serbest bırakıldı

Kars Selim'de lise öğrencisi genç kızın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve 2 ağabeyi serbest bırakıldı.

Selim'e bağlı Mollamustafa köyünde Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Sultan U.'nun önceki gün evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne Aslı U. ile ağabeyleri Cafer U. ve Musa U. Selim Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen anne ve 2 ağabeyi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA