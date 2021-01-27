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  3. Kars'ta göbek deliğine kadar yanan küçük çocuk mumyaya döndü!

Kars'ta göbek deliğine kadar yanan küçük çocuk mumyaya döndü!

Kars'ta yaşayan Halime- Yusuf Akçilad çiftinin 2,5 yaşındaki çocukları Hamit, mutfkta yalnız olduğu sırada ocaktaki kaynayan çaydanlığı üzerine çekti. Feci şekilde yanan çocuk Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kars'ta göbek deliğine kadar yanan küçük çocuk mumyaya döndü!

Geçtiğimiz Perşembe günü Subatan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen acı olayda, henüz 2, buçuk yaşında olan Hamit Akçilad, annesi oturma odasındayken mutfağa giderek ocak üzerinde içinde kaynayan su bulunan çaydanlığı kendine doğru çekerek üzerine düşürdü. 

ANNE MUTFAĞA GİTTİĞİNDE DEHŞETİ YAŞADI

Oğlunun çığlıkları üzerine mutfağa koşan anne hemen kucağına aldığı çocuğunu hastaneye götürdü. Kars Devlet Hastanesine götürülen talihsiz çocuk hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Hamit, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

2. DERECE YANIK OLUŞMUŞ

Vücudunda ikinci derecede yanıklar oluşan 2,5 yaşındaki Hamit’in vücudu sargılarla kaplandı. Küçük Hamit’in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kars'ta göbek deliğine kadar yanan küçük çocuk mumyaya döndü!

''TEDAVİSİ İYİYE GİDİYOR''

Baba Yusuf Akçilad, "Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabah 10.30 sıralarında tüpte kaynayan suyu üstüne çekti. Yanık oluştu. Kars Devlet Hastanesine götürdükten sonra orada Yanık Ünitesi olmadığı için bizi Erzurum’a sevk ettiler. Şu an durumu iyi. İkinci dereceden yanıkları var. 2.5 yaşında oğlum. Tedavisi de iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.

Kars'ta göbek deliğine kadar yanan küçük çocuk mumyaya döndü!

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