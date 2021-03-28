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Kars'ta hasta almak için yola çıkan ambulans takla attı!

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, İhbar üzerine yola çıkan ambulans yoldaki buzlanma sebebiyle kayarak takla attı. 3 yaralı var!

Kars'ta hasta almak için yola çıkan ambulans takla attı!

Kar yağışı sonrası oluşan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Ambulans, Kars'ın Arpaçay ilçesinden Koçköy’e astım hastasını almak için harekete geçti.  Bardaklı köyü mevkisinde yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak devrildi.

Şarampole düşen ambulansta bulunan sürücü ve görevliler yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri geldi. Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ambulansa taşınan yaralılar Arpaçay Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Ambulansın kaza yaptığı Bardaklı köyü mevkiinde bir başka aracın da kayarak kaza yaptığı öğrenildi.

Kars'ta hasta almak için yola çıkan ambulans takla attı!Kars'ta hasta almak için yola çıkan ambulans takla attı!

(İHA)

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