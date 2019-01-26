Kars’ta hava ulaşımına sis engeli

Kars'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle uçak seferlerinde aksamaya neden oldu. Ankara-Kars uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi.

Kentte etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü Kars'ta, Ankara - Kars seferi karşılıklı olarak iptal edilirken, İstanbul Sabiha Gökçen - Kars seferi ise karşılıklı olarak gecikmeli yapıldı.

Kaynak: İHA