Kars’ta hava ulaşımına sis engeli
Kars'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle uçak seferlerinde aksamaya neden oldu.
Kars'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle uçak seferlerinde aksamaya neden oldu. Ankara-Kars uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi.
Kentte etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü Kars'ta, Ankara - Kars seferi karşılıklı olarak iptal edilirken, İstanbul Sabiha Gökçen - Kars seferi ise karşılıklı olarak gecikmeli yapıldı.
Kaynak: İHA
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