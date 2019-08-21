Kars’ta her yıl 5 bin kadına kanser taraması yapılacak

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) mali destek verdiği İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait "Kars Bölgesi Gezici Kanser Tarama Aracı" projesi kapsamında her yıl il genelinde 5 bin kadına kanser taraması yapılacak.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın Küçük Ölçekli Mali Destek Programı'na, Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunulan "Kars Bölgesi Gezici Kanser Tarama Aracı" projesi, mali destek almaya hak kazanmıştı. Ajansın yüzde 75 mali destek vereceği projenin sözleşmesi SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu tarafından imzalandı. Proje kapsamında alınacak mobil Kanser Tarama Aracı ile kente bağlı ilçe ve köylerde yaşayan özellikle kadın nüfusa yönelik kanser taraması yapılması, erken teşhis yapılarak ileride doğabilecek kanser vakalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje amacına uygun olarak tasarlanmış ve içinde dijital mamografi ile smear alma ünitesi bulunan kanser tarama aracı, kadınlarda yaygın görülen meme ve rahim ağzı kanseri ile bağırsak ve kolon kanserinin taranmasında kullanılacak. Hastaların tarama ve tahlil işlemleri yapılırken, yöre halkının sağlık uygulamaları ve politikaları konusunda bilgilendirilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması da projenin önemli başka bir amacı. "Kars Bölgesi Gezici Kanser Tarama Aracı" projesiyle, özellikle kentin kırsal kesimlerinde yaşayan ve çeşitli nedenlerden dolayı il merkezinde yürütülen kanser tarama programlarına yeterli düzeyde katılım sağlayamayan kadınlardan her yıl yaklaşık 5 bin kadının kanser taramasından geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA