Kars’ta, “İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı” düzenlendi

Kars'ta Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı düzenlendi.

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştay, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars illerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan Kars Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi Kapsamında Kars İlinde yapılacak olan İl Belediyeleri Zabıta Amirliklerine yönelik iyi uygulama çalıştayına hoş geldiniz Kars ili tarihi doku olarak Baltık mimarisine sahip olup, ayrıca bir portreler şehridir. Rus Yazar Puşkin 1829'da Kars'a gelir ve şehirle büyülenir. Şehrin hatıralarında bıraktığı izleri ve özellikle çok etkilendiği hamamı eşine yazdığı mektuplarla anlatır. Hz Mevlana Mesnevide kendisinden Şeyh-i Din olarak bahsettiği Anadolu'nun fethinde büyük katkılar sağlayan tasavvuf alimi Hasan El Harakanin de memleketi Kars'tır. Namık Kemal dizelerine, Orhan Pamuk satırlarına ilham veren şehrimizden Cemal Süreyya Beyaz Uykusuz Uzakta diye nitelendirmiştir. Şehrin gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Karsımızın gelişmesine son yıllar da önayak olan turizm, üçayak üzerine kuruludur" dedi.

Beyribey, "Kültür turizmi, inanç turizmi, kış turizmidir. Revaçta olan turizm hareketinde esnaflarımızın tüketicilere sunmuş oldukları mal ve hizmet alımında önemli bir yeri olan fiyat etiketi kontrolü müdürlüğümüz elemanlarınca ve paydaşımız olan zabıta birimleri tarafından denetlenmektedir. Fiyat etiketi bulundurma zorunluluğu perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyat ve birim fiyatını gösteren üretim yeri ve ayrıca özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre asılır denilmektedir" diye konuştu.

Kars Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey'in konuşmasının ardından sırasıyla Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Ahmet İli, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan ve Genel Müdürlük Ticaret Uzmanı Efe Örnek'in konuşmalarıyla çalıştay devam etti.

Çalıştay, katılımcıların soru-cevap devam etti. Toplantı sonuç belgesi oluşturulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA