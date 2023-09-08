Kars’ta jandarmadan 1 ayda 79 operasyon

Kars'ta jandarma ekiplerince Ağustos ayında 79 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, 2023 Ağustos ayı içerisinde il genelinde 79 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 231 bin 215 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 246 kişi yakalandı. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası olan 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişiden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca kayıp olarak aranan yetişkin ve çocuk 10 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Jandarma ekiplerince 19 bin 482 araç kontrol edildi. Kusurlu görülen 310 araca 702 bin 732 lira ceza kesildi.

Jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 47 gram Metamfetamin, 4 gram esrar, 3 ekstazi, 25 gram skunk, 7 gram Afyon sakızı,100 paket kaçak sigara, 32 bin 12 kök kenevir, 5 tabanca, 1 dedektör, ele geçirildi. Muhafaza altına alınırken, uyuşturucu tacirlerine operasyonlarda 103 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Jandarma ekiplerince bu tür çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)