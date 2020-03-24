Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Günindi köyünün Buzhane mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, kazı yapılan 2 çukurda 6 kişiyi suçüstü...
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Günindi köyünün Buzhane mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kazı yapılan 2 çukurda 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınanların kaçak kazı yaptığı bölgede, define aramada kullanılan 10 bakır çubuk, kürek, kazma, balyoz, murç ve 1 tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA
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