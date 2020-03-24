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Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Günindi köyünün Buzhane mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, kazı yapılan 2 çukurda 6 kişiyi suçüstü...

Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Günindi köyünün Buzhane mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kazı yapılan 2 çukurda 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınanların kaçak kazı yaptığı bölgede, define aramada kullanılan 10 bakır çubuk, kürek, kazma, balyoz, murç ve 1 tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA




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