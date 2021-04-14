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Kars’ta kaldırım işgaline belediyeden yasak geldi

Kars'ta yıllardan beri işyeri sahipleri tarafından işgal edilen ve yayaların kabusu haline gelen kaldırımlar zabıta ekiplerince temizleniyor.

Kars’ta kaldırım işgaline belediyeden yasak geldi

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ana arterler ve ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal edenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımlar başta olmak üzere, yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesine "dur" diyerek kaldırımlara konulan malzemeleri kaldırıyor. İşyeri önünde caddeye konulan duba ve benzeri malzemelerde kaldırılarak cadde ve kaldırımlar temizleniyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Kars'ta işyerleri tarafından işgal edilen kaldırımlarım zabıta ekiplerince malzemelerin kaldırılmasının ardından tekrar malzeme bırakılması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38. maddesine istinaden idari işlem yapılacak. Tekrar kurallara uymayan işyerlerine ise yaptırım uygulanacak.

Öte yandan belediye zabıta ekiplerince kaldırımlarım işgal edilmesinin önüne geçilmesi en çok yayalara sevindirdi. Yıllardan beri kaldırımları kullanamayan yayalar bundan sonra kaldırımlarda rahatlıkla yürüyebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kars’ta kaldırım işgaline belediyeden yasak geldi

Kars’ta kaldırım işgaline belediyeden yasak geldi

Kars’ta kaldırım işgaline belediyeden yasak geldi

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