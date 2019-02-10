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Kars’ta kanala düşen bir kişi yaralandı

Halit Paşa Mahallesi ikamet eden C.A. evine giderken ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek kanala düştü.

Kars’ta kanala düşen bir kişi yaralandı

Kars'ta evine giderken köprüden boş kanala düşen bir kişi yaralandı.

Halit Paşa Mahallesi ikamet eden C.A. evine giderken ayağı kayması sonucu dengesini kaybederek kanala düştü. Boş kanala düşen C.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine geşen itfaiye ekipleri möerdiven yardımıyla C.A.'yı düştüğü kanaldan çıkarılarak ambulansa taşıdı.

Ambulansa alınan C.A. Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tevai edilen C.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA

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