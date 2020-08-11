Kars'ta karantina şoku

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü, karantina şokuyla sarsıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamayla, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kozlu köyünün karantina aldığı bildirildi. Salgının yayılmasını önlemek ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı bildirilen köye giriş çıkışların 14 gün süreyle durdurulduğu bildirildi. Karantina bölgesinde belirlenen noktalara yerleşen jandarmaların denetimi sağladığı bildirildi.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 223 bin 759 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, vaka sayısı 240 bin 804, vefat sayısı 5 bin 844 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip" ifadelerini kullandı.