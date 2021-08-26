Kars'ta kavga: 4 kişi gözaltına alındı

Olay, Kars'ın Sarıkamış ilçesi Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. ki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polislerin havaya ateş açarak ayırdığı taraflardan H.Y. ve K.Y. ağır yaralandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavga sırasında yaralanan yaralılar ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. yapılan müdahalenin ardından yaralılardan H.Y. Erzurum Şehir Hastanesine, K.Y. ise Van'a sevk edildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kameralarına görüntülendi.