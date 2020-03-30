Kars’ta Korona virüs testi yapılacak

Sağlık Bakanlığının izniyle Kars Kafkas Üniversitesi'nde yeni tip Korana virüs (Covid-19) testi yapılacak.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde oluşturulan altyapı neticesinde şüphelenen vatandaşlara kornavirüs testi yapılacak. KAÜ'de ortalama 350 kişiye test yapılabilecek.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Kocatürk, günlük yaklaşık 350 test yapabileceklerini söyledi.

Kocatürk, "Sağlık Bakanlığından hastanemizde Pitial yöntemiyle Covit-19 tanısını yapabilecek izni aldık ve üniversitemiz bu konuda yetkilendirildi. Bugün de Erzurum üzerinden alete kullanacağımız tanı kitlerimiz akşamüzeri elimizde olacak. Yarın sabahtan itibaren sadece Kars değil, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'ya ye kadar olan bölgeden gelen vakaların testlerini yapabileceğiz. Test makinemiz günlük 300-350 kadar testi yapabilecek kapasitede olacak. Eğer bu kapasite aşımı gerçekleşirse üniversitemizde aynı testi yapacak ikinci bir cihazımız daha mevcut ve bu cihazı da faaliyete sokacağız. Bundan sonrada test miktarını artırarak hastalık için daha doğru ve hızlı tanı koyma imkanımız olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığını ifade eden Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, "Kafkas Üniversitesi olarak koronavirüsünün testlerinin Kars'ta yapılması için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduk. Böylece korana hastası olanlara test yapacak duruma geldik. Üniversitemizin alt yapısı buna müsait. Sağlık Bakanlığımızdan müsaadesi alındı. İnşallah biz de burada artık test merkezi konumuna geldik. Üniversitemiz hastalıkla ilgili bütün testleri yapabilir konuma geldi. Zaten altyapımız vardı ama Sağlık Bakanlığı'nın izin vermesi gerekiyordu. O izinde dün itibariyle verilmiş oldu. İnşallah burada tespit ederek şüpheli olan hastalarımız olduğu zaman hepsine burada test yapmış olacağız. Zaten aletlerimiz ve bilgisayarlarımız mevcut. Bu testleri yapabilecek uzman personellerimiz de var. Yani Kars'ta Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Ankara'daki veya Erzurum'daki üniversitelerde olduğu gibi biz de burada gerekli testleri yapabilir durumdayız. Bu hafta sonuna doğru bu testleri yapar duruma geleceğiz" diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2 adet Covit-19 kliniği oluşturuldu. Kliniklerin tek kişilik 17 odadan oluşuyor. Artan hasta sayısına göre de diğer kliniklerden yer almak suretiyle Covit-19 klinik sayısı genişletilebilecek.

Kaynak: İHA