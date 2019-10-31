Kars’ta “Koruyucu Aile bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kars'ta, "Koruyucu Aile" bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek ve güven sağlayacak ortama ihtiyacı olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda "Koruyucu Aile" bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, "Bu konuda en büyük görev basınımıza düşmektedir. Çeşitli sebeplerden dolayı korunmaya muhtaç çocuklar tarihin her döneminde olmuştur. Doğal afetler, salgın hastalıklar, göçler, savaşlar, kazalar ve en acı olan boşanmalardan dolayı korunmaya muhtaç bir çok çocuğumuz mevcuttur" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, "Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabilecekleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılanabileceği sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz anne ve babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunlar veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunlar nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları, iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım çekli ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır. Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından çok önen taşımaktadır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından "Koruyucu Aile" tanıtım filmi katılımcılara izletildi. Programda katılımcılara koruyucu aile hakkında bilgiler verildi. Katılımcıların soruları yanıtlandı.

Programa; Vali Yardımcısı Mehmet Zahit Doğu, Başsavcı Vekili Erhan Özhavala, Mili Eğitim Müdürü Gökhan Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Cengiz, kurum ve daire amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA