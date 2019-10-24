Kars’ta öğrencilere kışlık giysi yardımı

Kars ve ilçelerinde Vestel yetkilileri tarafından ihtiyaç sahibi bazı öğrencilere dağıtılmak üzere mont, bot,atkı ve bere dağıtımı yaptı. Sosyal etkinlikler kapsamında ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrenciye kışlık mont ve kışlık ayakkabı yardımı yaparak öğrencilerin yüzünü güldürdü.

"Her Çocuğa 1 Mont Bot Atkı Bere" kampanyası adı altında Kars ilçeleri ve köylerinde ilk ve ortaokullarda okuyan ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye kışlık mont bot, atkı ve bere Vestel yetkilileri tarafından dağıtıldı.

Kendilerine yardım yapılan öğrenciler sevinçlerini dile getirerek, yaptıkları yardımdan ötürü Vestel yöneticilerine teşekkürlerini ifade etti

Kaynak: İHA