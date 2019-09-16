Kars’ta okul servislerine jandarmadan denetim 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin güven içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için İl Jandarma Komutanlığınca farklı noktalarda okul servis araçları denetlenerek öğrenci ve araç sürücülerine emniyet kemeri takmaları konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

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Kars'ta jandarma ekiplerince okul servilerine yönelik uygulama yapıldı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin güven içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için İl Jandarma Komutanlığınca farklı noktalarda okul servis araçları denetlenerek öğrenci ve araç sürücülerine emniyet kemeri takmaları konusunda gerekli uyarılar yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince yapılan denetimlerde; 257 okul servis aracı kontrol edilerek 13 sürücüye Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri adına İl Jandarma Komutanlığınca okul servis araçlarının denetimine yıl boyunca aralıksız devam edilecek. Kaynak: İHA



