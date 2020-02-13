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Kars’ta okullar 1 gün tatil edildi

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm okullarımız 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

Kars’ta okullar 1 gün tatil edildi

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm okullarımız 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

Öte yandan okulların tatil edilmesiyle birlikte kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

Kaynak: İHA




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