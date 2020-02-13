Kars’ta okullar 1 gün tatil edildi
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm okullarımız 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm okullarımız 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
Öte yandan okulların tatil edilmesiyle birlikte kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT