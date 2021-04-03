Kars'ta otobüs şoföründen hamile kadına seviyesiz ifade: Kucağıma mı alayım?

Alınan bilgilere göre skandal olay yerel basında 'Hamile kadın ile şoförün 'yavaş hareket etme' tartışması' başlıklı haber üzerine ortaya çıktı.

Bu konu üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın 27 Mart günü Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldiği hatırlatılarak," Otobüse binen bir bayan şahıs, otobüs şoförünün otobüsün kapısını kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi otobüs içerisinde kapıya çarptığını hamile olduğundan dolayı yavaş hareket ettiğini otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını şoförün kendisine hitaben," Kucağıma mı alayım?" demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan etmiş ve savcılık talimatı kapsamında Cinsel taciz suçundan tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsünün tespit edilerek, yakalandığı ve hakkında şüpheli olarak yasal işlem yapıldığına dikkat çekildi.

MASKEDEN 900 TL CEZA UYGULANDI

Öte yandan şüpheli sürücünün otobüs içerisinde maske takamadığının tespit edilmesi nedeniyle de 900 TL idari para cezası uygulandığına da yer verildi.