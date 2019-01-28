Kars’ta parklara yem bırakıldı

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce, kentte bulunan tüm parklara, ağır kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan hayvanlara yem bırakıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ardından DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki parkları tek tek dolaşarak yaban hayvanları unutmadı.

DKMP ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları için kentteki parklara yem bıraktı.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü'nce daha önce de yaban hayvanları için doğaya buğday, arpa ve etçil hayvanlar için de et bırakılmıştı.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü'nce bu tür etkinliklerin kış ayı boyunca yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA