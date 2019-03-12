Kars’ta PKK/KCK operasyonda gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Kars'ta TEM ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

TEM ekiplerince Kars kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden N.G. ve E.Ç. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.Y. Ü.Y.Y. O.D. ve H.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA