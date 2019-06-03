Kars’ta Ramazan Bayramı tedbirleri

Kars'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla Kars Valiliği'nce bir takım güvenlik önlemleri alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak için, il merkezi ve ilçelerimiz dahil şehrin tüm giriş ve çıkışlarında oluşturulan 24 saat esasına göre yapılan yol kontrol ve arama noktaları uygulamasına ek olarak halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla; bayram tatili süresince günlük 365 polis ve 40 motorize ekip görev yapacak.

Trafik yönünden ise, Ramazan Bayramı tatili süresinde planlanan tedbirler kapsamında günlük 35 motorize ekiple birlikte toplam 80 polis, trafik sevk ve idaresinde görev alacak. Görevli ekipler güzergahta trafiğin tanzimi ve trafik akışını engelleyen araçların kaldırılması ve olumsuz-çift sıra hatalı parklanmalar için sürekli seyir halinde denetim yapacak.

Ayrıca Kars genelinde çevirme ekipli ve seyir halinde olmak üzere, farklı güzergahlarda etkin şekilde radarla hız denetimi uygulamaları planlanmıştır. Trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimlerinde yapılacak olan sabit trafik uygulamalarında, kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kurallara uyup uymadıklarına dair denetimler sıklaştırılacak.

Bayram tatili süresince havadan Drone denetimlerine devam edilecek. Ağır taşıt, şehirlerarası otobüsler ve ticari araç denetimlerinde, takograf kontrolleri yapılacak ve denetimler esnasında çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilen ticari araç sürücülerinin, taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Tatil süresince 05.00-07.00 arasında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şoförleri başta olmak üzere tüm araç sürücülerine yönelik uyandırma-bilgilendirme denetimlerine devam edilecek.

"Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında, "Bu Yolda Hep Birlikteyiz", "Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyaları desteklenerek devam edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce organize edilen "Sürücü Seyahat Karneleri" kampanyası ile ilgili broşür ve karne dağıtımları, denetim noktalarında ekipler tarafından yapılacak. Toplu taşıma sürücülerinin uyması gereken kurallar kapsamında bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapılmış olup, "Otobüslerde Gösterimi Zorunlu Spot Filmi" CD si çoğaltılarak otobüs firma yetkililerine izlettirilmesi amacıyla dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda bilgilendirme çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan bayram tatili süresince Kars İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak maksadıyla günlük 15 ayrı noktada yol kontrol ve araması yapmak üzere 42 önleyici kolluk devriyesi planlanmış, planlanan devriyelerde toplam 354 personel, 62 araç, 2 drone, 2 köpek unsuru ve teröristle mücadele harekatı kapsamında toplam 3 Komando Timi ve 3 Güvenlik Korucusu Timi kritik arazi kesimlerinde emniyet tedbiri almak ve arazi kontrolü yapmak üzere görevlendirildi. Ayrıca 9 Trafik Timinde görevli 25 jandarma personeli, 67 ayrı noktada trafik kontrol ve denetimi yapacak.

Bu kapsamda bayram tatili süresince günlük toplam, asayiş hizmetlerinde 102 ekip, 719 kolluk personeli ve trafik hizmetlerinde 44 ekip, 105 kolluk personeli görevlendirilmiştir. Bu tedbirler kapsamında Kars genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 8 bin 072 kişi ve 3 bin 659 araç sorgulanmış, farklı suçlardan aranan 10 kişi yakalanmış, 370 araca cezai işlem uygulandı.

Bu tedbirlerin yanı sıra, vatandaşların da karşılaştıkları olumsuzlukları vakit geçirmeksizin 155 Polis İmdat Hattına, 156 Jandarma İmdat Hattına veya En Yakın Kolluk Birimine bildirmeleri, olaylara müdahalede büyük katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA