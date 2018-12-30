Kars’ta sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Kars Valisi Tüker Öksüz, biraraya geldiği sağlıkçılarla kentteki sağlık hizmetlerini masaya yatırdı.

Vali Türker Öksüz'ün Başkanlığında, Kars'ta ki sağlık hizmetlerinin görüşüldüğü ve Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesi yetkililerinin katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Türker Öksüz, sağlık hizmetlerinin çok önemli bir konu olduğunu belirterek, Kars'ta Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesinin vatandaşlara hizmet vermekte olduğunu söyledi.

Türker Öksüz, "Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesi, hem ilimize hem de çevre illere hizmet vermektedir. Amacımız; vatandaşlarımıza en etkin, en verimli ve en hızlı şekilde hizmet verebilmektir. Bunun için de hem Harakani Devlet Hastanesi'nin hem de Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sahip olduğu personel, araç-gereç, laboratuvar, ameliyathane, klinik gibi imkan ve kabiliyetlerden karşılıklı olarak istifade etmelerini sağlamamız gerekir. Ayrıca; eksik olan bazı branşlardaki uzman doktor ihtiyacının tamamlanması için de gerekli tedbirleri aldığımızda ve bu koordinasyonu sağlayabildiğimiz de hem vatandaşlarımızın tedavisini mümkün olduğu ölçüde ilimizde tamamlamış olacağız hem de il dışına sevkleri en aza indirmiş olacağız. Böylece vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermiş olacağız" dedi.

Toplantıda daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından sunum yapılarak koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanabilmesi için alınması gereken önlemler ve tedbirler görüşüldü.

Toplantıya; Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hüsnü Kapu, Vali Yardımcısı Serhat Karabektaş, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile her iki hastanenin yetkilileri katıldı.

Kaynak: İHA