Kars’ta şehit mezarlarının onarımı yapılıyor

Kars Garnizon Şehitliği ile şehit mezarlarının onarımlarının yapılmasına başlandı.

Kars İl Özel İdaresi marifetiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, il merkezinde bulunan Garnizon Şehitliğindeki anıt ve mezarların onarımı yapılıyor.

Garnizon Şehitliği'ndeki mezarlarının sökümü yapılarak etraflarının betonu atıldı. Daha sonra tuğla ile örülecek olan şehit mezarları, baştan aşağıya yenileniyor.

1920 yılında yapılan ve 100'den fazla şehidin bulunduğu Kars Garnizon Şehitliği'nde 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi ve İstiklal Harbi şehitlerinin mezarları da bulunuyor. Kars Garnizon Şehitliğine, daha sonraki yıllarda İç Güvenlik Harekatı'nda şehit olan askerler de defnedilmişti. Geçen süre içerisinde deform olan şehit mezarları onarımının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA