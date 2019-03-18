Kars’ta, tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

KARS Digor ilçesinde tipi nedeniyle yolda mahsur kalan iki araçta bulunan kişiler, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Köydeki evlerinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki bebek de yolların açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün Ardahan, Kars, Ağrı il geneli ile Erzurum ilinin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve rüzgar ile birlikte tipi beklendiğini duyurmasının ardından akşam saatlerinde Kars'ta tipi etkisini gösterdi. Tipinin yoğun olarak etkili olduğu Dağpınar Beldesi ve civarında görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Akşam saatlerinde beldeye bağlı Şirinköy- Türkmeşen yolunda bazı araçların mahsur kaldığı öğrenilince İl Özel İdaresi Digor Şubesi ekipleri yola çıktı. Saatler süren çalışmaların ardından araçlara ulaşıldı. Bir kamyonetle minibüse yaklaşık 6 saat sonra ulaşıldı. Minibüste bulunan İbrahim, Şefik, Hatun ve Mustafa Güneş donma tehlikesi geçirdiklerini söyledi. Hatun Güneş'in sık sık "Artık öleceğiz" diyerek ağladığı bildirildi. Kara saplanan iki araç, greyder yardımıyla halatlarla çekilip kurtarıldıktan sonra Dağpınar'a götürüldü.

1.5 YAŞINDAKİ MUHAMMED EMİN HASTANEYE GÖNDERİLDİ

İl Özel İdaresi Digor Şantiye Şefi Yakup Avinç idaresindeki ekipler 1,5 yaşındaki Muhammed Emin Oguz için de sefer oldu. Tipinin geçit vermediği Şatıroğlu köyünün kapalı yoluna giren rotatif ve greyder, titiz ve zorlu bir çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Köye ulaşan ambulans, hasta çocuğu alarak, yine iş makineleri eşliğinde Kars Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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DHA