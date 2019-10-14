Kars’ta toplanma alanları belirlendi

2019 yılının İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından afetlere hazırlık yılı olarak ilan edilmesinin ardından her ay bir afet konusu tema alınarak eğitim ve tanıtım çalışmaları kapsamında çeşitli faaliyetler yapılıyor. Bu kapsamda 2019 Ekim ayının teması da olan "Toplanma Alanları" Kars'ta da belirlendi.

Toplanma Alanları; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.

Kars'ta barınma ve Çadırkent alanlarının hazırlanmasına kadar vatandaşların güvenli bir şekilde toplanması ve beklemesi için toplanma alanları belirlendi. Kars genelinde 20 adet belirlenen Toplanma Alanlarından, 10 tanesi şehir merkezinde, 2 adet Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 2, Selim'de 1, Susuz'da 1, Akyaka'da 1, Arpaçay'da 1 ve Digor'da da 1 olmak üzere 10 toplanma alanı belirlenirken, vatandaşlar kendilerine en yakın alanları öğrenmek için e- Devlet üzerinden Acil Toplanma Alanı sorgulaması ile bu alanlarına ulaşabilir.

Kaynak: İHA