Kars'ta toplu taşıma hattı ihalesinde gerginlik çıktı!

78 aracın ilk ihalesinin 13 Mart 2020 tarihinde iptal edilmesinin ardından bugün ikincisi düzenlenen ihale de dolmuş esnafı ile belediye personeli arasında gerginlik yaşandı. Olaylar fazla büyümeden polis müdahale etti.

Kars Belediyesi önüne çok sayıda polis sevk edilirken, polis dolmuşçuları belediyeden uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Belediye önünde toplanan dolmuşçular, "Kayyum kayyum", "başkan dışarı", "hakkımızı istiyoruz", "burası Türkiye Cumhuriyeti" gibi sloganlar attı.

Dolmuşçuları sakinleştiren polis, dolmuşçuları belediye binasından uzaklaştırdı. Çevik Kuvvet polisleri dolmuşçuların önüne set çekerek belediye binasına yaklaşmalarını izin vermedi. Polisin sakinleştirdiği dolmuşçular bölgeden ayrıldı. Kars belediye Başkanlığı önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı'nca yapılan dolmuş hattı ihalesi ise yaşanan gerginlik ve katılımcı olmadığından dolayı iptal edildi. Dolmuşçuların Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyişleri sürüyor.