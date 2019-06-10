Kars’ta trafik uygulamaları sürüyor

Kars'ta polis ve jandarmanın yaptığı trafik kontrolleri aralıksız devam ediyor. Trafik kontrollerine vatandaşlarda destek veriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube ekipleri ve Kars İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ortak yürütülen trafik ve asayiş uygulamalarında araçlara tek tek kontrol edildi. Araçlarda bulunan çocuklara ise karne verildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kara yollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Jandarma ve Emniyet trafik ekipleri Kars Erzurum Karayolu'nda gerçekleştirdiği uygulamada kontrol ettikleri araç ve sürücülerde bulunan eksikliklere cezai işlem uyguladı. Eksiklikleri bulunan sürücüler uyarıldı.

Trafik uygulamasında sürücülerin yanında bulunan çocuklara ise jandarma ve polis ekiplerince trafik karnesi verildi. İçişleri Bakanlığı "Kırmızı Düdük" kapsamında kırmızı düdük ile birlikte verilen trafik karnesine çocuklardan anne ve babalarının trafikte uymadıkları trafik kurallarını yazmaları istendi.

Çocuklar karnelere, araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yaparak notlar verecek. Çocuklar tarafından doldurulacak olan bu karneler arasından en çok beğenilen ilk yüz karne sahibi öğrenci bisiklet ile ödüllendirilecek.

Kaynak: İHA