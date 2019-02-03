Kars’ta traktör şarampole uçtu: 2 yaralı

Kars'a sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; M.O . yönetiminindeki ve Kümbetli köyünden Kars'a seyir halindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza traktör sürücü M.O. ile traktörde bulunan C.O. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA