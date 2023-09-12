Kars’ta üniversite güvenlik toplantısı yapıldı

Kars'ta Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kafkas Üniversitesi'nin merkez kampusu ve üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda, üniversite içerisinde ve çevresinde alınacak olan güvenlik önlemleri konuşuldu.

Öğrencilerin konaklama yapacağı yurt, pansiyon, tesis ve binaların durumları, kayıt döneminde ve öncesinde yapılacak çalışmalar, bu konuda takvimin sağlıklı işletilerek öğrencilerin mağdur olmaması için hayata geçirilecek tedbirler ile ulaşım konuları istişare edildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kafkas Üniversitesi'nde 2 Ekim 2023 tarihi itibariyle akademik yılın başlamasıyla, Kars'a misafir olarak gelen öğrencilerin güvenli bir ortam içerisinde öğrenim görebilmeleri için tüm kurumların üzerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi ve etkin bir koordinasyon sağlanması gerektiğini belirtti.

Polat, yüksek öğrenim görmek için Kars'a gelen öğrencilerin güvenli bir ortam içerisinde öğrenim görebilmeleri için ilgili tüm kurumlara ve vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

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Polat, "Ülkemizin farklı bölgelerinden ilimize gelen öğrenciler bizim misafirimizdir. Onların huzur ve güven ortamında iyi bir eğitim almaları çok önemlidir. Kafkas Üniversitemizi tercih ederek kadim şehrimiz Kars'a gelen tüm öğrencilerimizi kendi çocuklarımız gibi sahipleneceğiz. KYK yurtlarımızın kapasitesi yeterlidir. Yurtlarımız, misafirhanelerimiz, tüm konaklama tesislerimiz çocuklarımızın hizmetinde. Hiçbir çocuğumuzun açıkta kalmaması için çalışıyoruz" dedi.

Vali Polat, "Sevgili öğrencilerimizin ilimize geldikten itibaren üniversitede, üniversite çevresinde, yurtlarda, dolmuşlarda ve bulundukları her ortamda kendilerini huzurlu ve güvenli bir ortamda hissetmeleri için aldığımız tedbirleri titizlikle uygulayacağız. Tüm görevlilerimiz ve vatandaşlarımızdan ilimize gelen öğrencilere Kars'ın misafirperverliğini en iyi şekilde göstermesini rica ediyorum. 2023-2024 akademik yılının öğrenciler ve bütün akademik camia için başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantı alınan kararlar hakkında fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)