Kars’ta uyuşturucu tacirleri dedektör köpek Termal’a takıldı

Kars'ta jandarmanın narkotik dedektör köpeği "Termal"in desteğiyle düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 69 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kars’ta uyuşturucu tacirleri dedektör köpek Termal’a takıldı

Kars'ta jandarmanın narkotik dedektör köpeği "Termal"in desteğiyle düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 69 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda merkeze bağlı Hacıhalil köyünde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği "Termal"in de destek verdiği operasyonda G.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Termal" desteği ile 2 kişinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilo 69 gram kubar esrar, şüphelilere ait arazi ve kontrollerindeki metruk binalarda ise 82 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen kenevir bitkileri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edilirken, gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen G.Y. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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