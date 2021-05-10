Kars'ta yaralı kızıl şahin tedaviye alındı: Doğaya salınacağı günü bekliyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, uçamaz halde gördükleri kızıl şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.
Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kızıl şahin, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Kızıl şahin tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI