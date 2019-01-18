Kars’ta yarıyıl tatilinde "Haydi Çocuklar Camiye" yarışması

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminin sana ermesinin ardından çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için tüm Türkiye'de "Haydi Çocuklar Camiye" kampanyası düzenlendi.

Kars'ta da Şehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği'nin yürüttüğü proje ile, 6-13 yaş arası erkek çocuklara camide cemaatle namaz kılmayı sevdirmek ve bu alışkanlığı hayat tarzı haline getirmelerini sağlamak amaçlanıyor.

"Haydi Çocuklar Camiye" projesi 21 Ocak 2019 Pazartesi günü Sabah Namazı ile başlayıp, 31 Ocak 2019 Perşembe günü Yatsı Namazı ile sona erecek. 6-13 yaş arası çocuklar 3 farklı kategoride yarışacaklar. Çocuklar her namaz vaktinde camide namaz kılarak ve kendi kategorilerindeki sureleri ezberleyerek puan kazanacaklar. Proje sonunda en çok puanı kazanan ilk 3 kişiye ödül verilecek. Kars "ta 3 ayrı kategoride 1. kameralı drone, 2. Tablet ve 3.'de kumandalı helikopter ve katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek.

Yarışma Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 500 camide; Kars'ta ise Fethiye Camii, İstasyon Camii, Hacı Halil Camii, D.S.İ Camii ve TOKİ Camii dahil olmak üzere toplam 12 camide düzenlenecek.

Kaynak: İHA