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  3. Kars’ta zabıta dilencilere yönelik operasyon düzenledi

Kars’ta zabıta dilencilere yönelik operasyon düzenledi

Kars'ta vatandaşları canından bezdiren dilencilere zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Kars’ta zabıta dilencilere yönelik operasyon düzenledi

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte caddelerde bulunan dilencileri toplamak için harekete geçti. Zabıta çoğunluğu kadın ve çocuk olan Kars'a kent dışından gelen dilencileri toplayarak zabıta merkezine götürdü. Zabıta ekipler, dilenciler hakkında gerekli işlemleri yaparken, dilencilerin kent dışına geldikleri şehirlere gönderilmesini sağlayacak.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi'nden yapılan yazılım açıklamada, "Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri il genelinde vatandaşlarımızın dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam edecek" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kars’ta zabıta dilencilere yönelik operasyon düzenledi

Kars’ta zabıta dilencilere yönelik operasyon düzenledi

Kars’ta zabıta dilencilere yönelik operasyon düzenledi

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