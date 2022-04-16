Kart Delme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kart Delme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kart Delme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kart Delme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kart Delme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kart Delme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kart Delme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kart Delme Makinesi Operatörü Maaşları

Kart Delme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kart Delme Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kart Delme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4132.03

Meslek Adı :

Kart Delme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Veri Giriş Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bilgisayar için hazırlanan programı delgi makinesinde kartlara aktaran, kartları delerek işleyen, delgi makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kart Delme Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kart üzerinde program hazırlamak,

b) Forma yazılan programı sayısal ya da alfabetik olma durumlarına göre sınıflandırmak,

c) Kartları delgi makinesine yerleştirmek,

d) Yazılması ve delinmesi için otomatik delgi kısmına almak,

e) Belirli bir bilgisayar programlama diline göre makineye göre ayarlamak,

f) Tuşlara basarak konuyu makinenin hafızasına vermek,

g) Seri okumayı ayarlamak,

h) Kartları delmek ve dışarı almak üzere ilgili tuşlara basmak,

i) Hatalı yazıları düzeltmek,

j) Kartları çoğaltmak gerektiğinde makineyi ona göre ayarlamak ve çalıştırmak,

k) Deldiği kartları belirli bir gruplara ayıran bir makineyi çalıştırmak,

l) Delgi hatası, sıkışma gibi durumlarda kartları tekrar yerleştirerek yeniden çalıştırmak,

m) Delgi masasının ve cihazın temizliğini yapmak,

n) Arızaları ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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