Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü Maaşları

Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4132.04

Meslek Adı :

Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Klavye Kullanan Operatörler

Meslek Birim Grubu :

Veri Giriş Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Özel bir karta veya şeride belirli bir sıra esasına göre delikler açan ve kayıtlar yapan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kart ve Şerit Delme Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineye kart paketi veya manyetik makara veya şeridi yerleştirmek,

b) Makineyi çalıştırmak ve makine üzerinde gerekli ayarları yapmak,

c) Makinenin klavyesi üzerinde bulunan tuşlara basarak kayıtlarda basılı bilgileri kart üzerine delmek ya da şerit veya manyetik baskıya verileri kaydetmek,

d) Yapılan işlemin doğruluğunu kontrol etmek,

e) Yanlış varsa düzeltmek,

f) Kartların delinmesi sırasında üzerlerine tanıtma bilgisi yazan veya açılan deliklerin doğruluğunu tasdik eden bir makineyi çalışabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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