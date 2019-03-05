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Kartal 2014 yılı yerel seçim sonuçları, Partilerin aldığı oylar ve oranları

31 Mart 2019 yerel seçimlere az bir süre kala partilerin Kartal'da 2014 yılı yerel seçimlerinde aldığı oylar merak ediliyor. İşte 2014 yılı yerel seçimlerinde partilerin Kartal'da aldığı oylar ve oranları.

Kartal 2014 yılı yerel seçim sonuçları, Partilerin aldığı oylar ve oranları

2014 yılında siyasi partilerin Kartal'da aldığı oy lar ve oranları

Cumhuriyet Halk Partisi  Altınok Öz,  128,477   % 44.9,  Adalet ve Kalkınma Partisi  Temurhan Yıldız, 122,594   % 42.8, Milliyetçi Hareket Partisi   Erhan Kekeç,  17,253   %  6,  Halkların Demokratik Partisi  Hatice Doğan  8,313   %  2.9,  Saadet Partisi  Ali İsmail Kızılgöz   4,783   %  1.7,   Büyük Birlik Partisi   Melih Işıksalan  1,706  %   0.6,  Demokratik Sol Parti  Şahin Kaya   1,317    %  0.5,   İşçi Partisi   Altan Tüfekçi  667  %  0.2,  Demokrat Parti   Müslim Şahanoğlu  588  %  0.2,  Bağımsız Türkiye Partisi   Hüseyin Aras  417   %   0.1,     Bağımsız 1     94  %   0 ,  Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi  Serpil Yıldız   62 %   0,  Liberal Demokrat Parti    Ebru Güner  55   % 0     


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