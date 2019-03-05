Kartal 2014 yılı yerel seçim sonuçları, Partilerin aldığı oylar ve oranları
31 Mart 2019 yerel seçimlere az bir süre kala partilerin Kartal'da 2014 yılı yerel seçimlerinde aldığı oylar merak ediliyor. İşte 2014 yılı yerel seçimlerinde partilerin Kartal'da aldığı oylar ve oranları.
2014 yılında siyasi partilerin Kartal'da aldığı oy lar ve oranları
Cumhuriyet Halk Partisi Altınok Öz, 128,477 % 44.9, Adalet ve Kalkınma Partisi Temurhan Yıldız, 122,594 % 42.8, Milliyetçi Hareket Partisi Erhan Kekeç, 17,253 % 6, Halkların Demokratik Partisi Hatice Doğan 8,313 % 2.9, Saadet Partisi Ali İsmail Kızılgöz 4,783 % 1.7, Büyük Birlik Partisi Melih Işıksalan 1,706 % 0.6, Demokratik Sol Parti Şahin Kaya 1,317 % 0.5, İşçi Partisi Altan Tüfekçi 667 % 0.2, Demokrat Parti Müslim Şahanoğlu 588 % 0.2, Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Aras 417 % 0.1, Bağımsız 1 94 % 0 , Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi Serpil Yıldız 62 % 0, Liberal Demokrat Parti Ebru Güner 55 % 0
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