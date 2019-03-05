Kartal 2014 yılı yerel seçim sonuçları, Partilerin aldığı oylar ve oranları 31 Mart 2019 yerel seçimlere az bir süre kala partilerin Kartal'da 2014 yılı yerel seçimlerinde aldığı oylar merak ediliyor. İşte 2014 yılı yerel seçimlerinde partilerin Kartal'da aldığı oylar ve oranları.

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