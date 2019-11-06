Kartal Belediyesi çalışanları, maske takarak lösemiye dikkat çektiler

Kartal Belediyesi çalışanları, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemi hastalığına dikkat çekip, farkındalık oluşturmak amacıyla maske takarak çalıştı ve belediye hizmet binasına gelen vatandaşlara lösemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen çalışmaya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu, Hüseyin Tozkoparan, belediye personeli ile Kartallı vatandaşlar da maske takarak destek verdi.

Kartal Belediyesinde çalışan tüm personelin maske taktığı çalışma ile lösemi hastalığına dikkat çekilmesi ve hastalıkla ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapılması amaçlanıyor.

Çalışma kapsamında Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün alanında uzman personeli, belediye çalışanlarına ve Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nı ziyaret eden vatandaşlara maske dağıtarak, lösemi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Oktay Aksu ve Hüseyin Tozkoparan ise belediye binasını ziyaret eden vatandaşlara 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yürütülen projeyi anlatıp onlarla sohbet etti.

LÖSEV tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemili çocuklara destek olmak için maske bir sembol olarak seçildi. Kampanyanın sloganı da bu yıl "Maskeni tak, farkındalık yarat" olarak belirlendi. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da maske takılarak tedavi süresince bulaşıcı hastalık sebebi ile değil enfeksiyonlardan korunmak için kullanıldığı anlatılarak farkındalık oluşturulacak.

Dağıtılan maskeleri takan ve bilgilendirmeleri dinleyen vatandaşlar da belediye personelinin gösterdiği duyarlılığı takdir ettiklerini belirtti.

Çocukların daha iyi şartlarda yaşaması için yürütülecek bütün projelere destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise sosyal medya hesaplarından yaptığı "Maskelerin altındaki gülüşlere sahip çıkarak, bir gün değil her gün farkında olmalıyız" paylaşımı ile çalışmaya destek verdi.

Kaynak: İHA