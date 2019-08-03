Kartal Belediyesi ilçe sorunlarına muhtarlar ile çözüm bulmaya devam ediyor

Kartal Belediyesi tarafından, 10 yıldır her ayın ilk haftasında, ilçe sorunlarının tespiti ve hızlı çözümü için düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nın 123.'sü gerçekleştirildi. Toplantı boyunca, Kartal Belediyesi yöneticileri ilçe muhtarlarının mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve Kartal'ın muhtarları katıldı.

Ağustos ayının oturumunun açılışında, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen söz alan Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi'nin ilçenin sorunlarına mahalle muhtarlarıyla birlikte hiç durmadan çözüm aramaya devam ettiğini kaydetti. Muhtarlığın, demokrasinin en önemli kavramlarından biri olduğunun altını çizen Aksu, Kartal Belediyesi'nin her zaman Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde mahalle muhtarlarının yanında olduğunu sözlerine ekledi.

Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu'nun konuşmasının ardından, toplantıya katılan muhtarlar tek tek söz alarak mahalleriyle ilgili sorun ve taleplerini Kartal Belediyesi yöneticilerine aktardı. Kartal Belediyesi yöneticileri, toplantı boyunca muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı. Toplantının sonunda ise, Kartal Belediye Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu muhtarların mahallelerindeki sorunların çözümü için, Kartal Belediyesi'nin çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA