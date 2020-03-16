Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü’nden 5-1’lik deplasman galibiyeti

Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, Aydın İşitme Engelliler Futbol Takımı ile oynadığı üçüncü hafta maçında da galibiyeti sırtladı.

1985 yılında kurulan, Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa'da ülkemizi temsiliyeti bulunan, milli takıma başarılı sporcular kazandıran Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, üçüncü haftada Aydın İşitme Engelliler Futbol Takımı ile mücadele etti. Aydın'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0'lık skorla tamamlayan Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, ikinci yarıda da rakibine oranla daha atak davranarak üst üste bulduğu gollerle ev sahibi takıma karşı 5-1'lik galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonuçların ardından Kartal İşitme Engelliler Futbol Takımı, Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Lig'in 2. haftasını 6 puanla ilk sırada tamamladı.

Kaynak: İHA